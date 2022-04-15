США поки не передадуть Україні ATACMS

У нинішньому пакеті військової допомоги Сполучені Штати не передадуть Україні ракети ATACMS.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.Президент США Джо Байден заявив, що Штати не надаватимуть Україні далекобійні ракети ATACMS у цьому пакеті допомоги.«Щодо постачання танків M1 Abrams до України все йде за графіком. Очікується, що вони прибудуть в Україну найближчими днями чи тижнями», - сказав Джо Байден.Байден не виключає, що Штати нададуть Україні ці ракети в майбутньому.