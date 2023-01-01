Шведи передали волинським бійцям дизельні генератори

Шведи передали волинським бійцям дизельні генератори
Військовослужбовцям волинської 100-ї бригади територіальної оборони передали дизель-генератори від шведських донорів.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Нещодавно передали військовослужбовцям 100-ї бригади територіальної оборони потужні спеціалізовані дизельні генератори. Установки знайшов начальник ОВА Юрій Погуляйко за допомогою донорів зі Швеції.

«Нагадаю, волинська бригада ТрО понад півроку виконує бойові завдання в складі Зброних Сил України на передовій. Тому продовжуємо допомагати нашим військовим і наближати перемогу», – зазначив очільник області.
Шведи передали волинським бійцям дизельні генератори

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наступного року в Україні запустять пілотну версію 5G
Сьогодні, 22:38
Шведи передали волинським бійцям дизельні генератори
Сьогодні, 21:51
США поки не передадуть Україні ATACMS
Сьогодні, 21:06
Луцька «Медіа-кава» зібрала для ЗСУ вже 4,4 мільйона
Сьогодні, 21:00
Якщо блекаут: чи готові котельні Луцька до відключення світла
Сьогодні, 20:40
Схожі новини
У День знань школярі з Волині задонатили на ЗСУ гроші, які мали витратити на квіти У День знань школярі з Волині задонатили на ЗСУ гроші, які мали витратити на квіти
08 вересень, 02:17
Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ Ковель виділив 11 мільйонів для ЗСУ
28 липень, 07:33
Волинські студенти створили баггі для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО Волинські студенти створили баггі для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
26 липень, 05:28
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО
22 липень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наступного року в Україні запустять пілотну версію 5G
Сьогодні, 22:38
 0
Шведи передали волинським бійцям дизельні генератори
Сьогодні, 21:51
 0
США поки не передадуть Україні ATACMS
Сьогодні, 21:06
 0
Луцька «Медіа-кава» зібрала для ЗСУ вже 4,4 мільйона
Сьогодні, 21:00
 0
Якщо блекаут: чи готові котельні Луцька до відключення світла
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8