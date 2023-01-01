Шведи передали волинським бійцям дизельні генератори





Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.



Нещодавно передали військовослужбовцям 100-ї бригади територіальної оборони потужні спеціалізовані дизельні генератори. Установки знайшов начальник ОВА Юрій Погуляйко за допомогою донорів зі Швеції.



«Нагадаю, волинська бригада ТрО понад півроку виконує бойові завдання в складі Зброних Сил України на передовій. Тому продовжуємо допомагати нашим військовим і наближати перемогу», – зазначив очільник області.



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