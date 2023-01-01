Луцька «Медіа-кава» зібрала для ЗСУ вже 4,4 мільйона

Мирослав Ватащук, який займається волонтерством, у рамках проєкту «Медіа-кава» зібрав для допомоги Збройним силам України вже понад 4,4 мільйона гривень.



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За словами журналіста, станом на 17 годину на його картці було вже 4 400 715,01 гривень.



«Варто розуміти, що у волонтерів різна «спеціалізація». Хтось може займатися «медичкою», хтось авто, хтось дронами. Тому інформація лише від одного волонтера навряд чи дасть повноту картини. На щастя, бо таку інформацію наші стратегічні недруги юзають в рамках свого осінту. Але до мене найчастіше надходять запити щодо певної електроніки, гаджетів, амуніції, засобів зв'язку, ремонту автівок», - розповів журналіст.



Мирослав Ватащук додав, що лотів є на черзі з кілька десятків. А якоїсь конкретної мети, щоб зібрати певну суму в «Медіа-каві», немає.



Нагадаємо, «



«Медіа-кава» виросла з проєкту «Кава з волонтером», який започаткувала у 2015 році група волонтерів. Авторкою проєкту та ідейною натхненницею є волинська волонтерка і зооволонтерка Вероніка Федосова-Цибульська.



Віднедавна Мирослав виставляє на аукціон і «сестринські» та «братські» подгони від учасників групи. Це можуть бути вироби ручної роботи, або ж цінні марки, браслети, прикраси, фігурки Гаррі Поттера та інше. Зібрані кошти з благодійного аукціону спрямують на допомогу бійцям Сил спеціальних операцій Збройних сил України.



Перший каволот після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’явився 10 травня 2022 року. На сьогодні найдорожчими каволотами є: понад 200 тисяч гривень за можливість випити кави із письменником Сергієм Жаданом, 100 тисяч гривень за можливість покавувати із координаторкою «Фонду Сергія Притули» Меланією Подоляк, 75 тис грн за «братський подгон» для учасників медіакави від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – марочний блок з його автографом, який передав Валерій Залужний через полковника ЗСУ Анатолія Штефана.

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