Якщо блекаут: чи готові котельні Луцька до відключення світла





Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук, інформує



Робота свердловин, насосних і каналізаційно-насосних станцій, станцій водопідготовки комунального підприємства "Луцькводоканал" забезпечується електропостачанням. Саму тому, сказав міський голова", там встановили генераторні установки.



"Швидше за все зима буде складною з урахуванням тих труднощів, які були минулої зими. Абсолютна більшість комунальних підприємств, зокрема "Луцькводоканал", обладнані потужними дизель-генераторами", — зазначив посадовець.



Зі слів Поліщука, на випадок критичної ситуації у місті є також дві свердловини, які вже обладнали генераторами для підсилення роботи, якщо зникне світло: з цих свердловин можна буде набирати воду, щоб покрити основні потреби.



"Буде можливість набрати воду у великогабаритну тару, від 30 літрів, і здійснювати її розвозку по місту. Є причепи, на які можна встановлювати бочки. Крім того, всі лікувальні заклади обладнані генераторами", — каже Ігор Поліщук.



Наразі потужними дизель-генераторами та іншими приладами безперебійного живлення оснащені 90 % котелень комунального підприємства "Луцьктепло", розповів міський голова. На черзі — ще 10 % котелень.



"Проводили їх тестові запуски: всі генератори працюють справно. Плануємо мати 100 % котелень із дизель-генераторами", — каже посадовець.



Ігор Поліщук додав, що цьогоріч "Луцьктепло" замінило вже майже чотири кілометри теплових мереж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Функціонування життєдіяльності Луцької громади у випадку відключень електроенергії у зимовий період будуть забезпечувати за допомогою дизель-генераторів. Також в місті полагодили основні аварійні ділянки теплотраси, щоб уникнути перебоїв із постачанням тепла й гарячої води.Про це розповів мер Луцька, інформує Суспільне Робота свердловин, насосних і каналізаційно-насосних станцій, станцій водопідготовки комунального підприємства "Луцькводоканал" забезпечується електропостачанням. Саму тому, сказав міський голова", там встановили генераторні установки."Швидше за все зима буде складною з урахуванням тих труднощів, які були минулої зими. Абсолютна більшість комунальних підприємств, зокрема "Луцькводоканал", обладнані потужними дизель-генераторами", — зазначив посадовець.Зі слів Поліщука, на випадок критичної ситуації у місті є також дві свердловини, які вже обладнали генераторами для підсилення роботи, якщо зникне світло: з цих свердловин можна буде набирати воду, щоб покрити основні потреби."Буде можливість набрати воду у великогабаритну тару, від 30 літрів, і здійснювати її розвозку по місту. Є причепи, на які можна встановлювати бочки. Крім того, всі лікувальні заклади обладнані генераторами", — каже Ігор Поліщук.Наразі потужними дизель-генераторами та іншими приладами безперебійного живлення оснащені 90 % котелень комунального підприємства "Луцьктепло", розповів міський голова. На черзі — ще 10 % котелень."Проводили їх тестові запуски: всі генератори працюють справно. Плануємо мати 100 % котелень із дизель-генераторами", — каже посадовець.Ігор Поліщук додав, що цьогоріч "Луцьктепло" замінило вже майже чотири кілометри теплових мереж.

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