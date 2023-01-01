Якщо блекаут: чи готові котельні Луцька до відключення світла

Якщо блекаут: чи готові котельні Луцька до відключення світла
Функціонування життєдіяльності Луцької громади у випадку відключень електроенергії у зимовий період будуть забезпечувати за допомогою дизель-генераторів. Також в місті полагодили основні аварійні ділянки теплотраси, щоб уникнути перебоїв із постачанням тепла й гарячої води.

Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Суспільне.

Робота свердловин, насосних і каналізаційно-насосних станцій, станцій водопідготовки комунального підприємства "Луцькводоканал" забезпечується електропостачанням. Саму тому, сказав міський голова", там встановили генераторні установки.

"Швидше за все зима буде складною з урахуванням тих труднощів, які були минулої зими. Абсолютна більшість комунальних підприємств, зокрема "Луцькводоканал", обладнані потужними дизель-генераторами", — зазначив посадовець.

Зі слів Поліщука, на випадок критичної ситуації у місті є також дві свердловини, які вже обладнали генераторами для підсилення роботи, якщо зникне світло: з цих свердловин можна буде набирати воду, щоб покрити основні потреби.

"Буде можливість набрати воду у великогабаритну тару, від 30 літрів, і здійснювати її розвозку по місту. Є причепи, на які можна встановлювати бочки. Крім того, всі лікувальні заклади обладнані генераторами", — каже Ігор Поліщук.

Наразі потужними дизель-генераторами та іншими приладами безперебійного живлення оснащені 90 % котелень комунального підприємства "Луцьктепло", розповів міський голова. На черзі — ще 10 % котелень.

"Проводили їх тестові запуски: всі генератори працюють справно. Плануємо мати 100 % котелень із дизель-генераторами", — каже посадовець.

Ігор Поліщук додав, що цьогоріч "Луцьктепло" замінило вже майже чотири кілометри теплових мереж.

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Теги: світло, Луцьк
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