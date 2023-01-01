Поліція у Луцьку встановлює особу жінки, причетної до криміналу
Сьогодні, 20:19
Працівники поліції у Луцьку встановлюють особу молодої жінки, яка може причетною до злочинів.
Про це у фейсбуці повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу, яка може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
«Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - зазначили в поліції.
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Про це у фейсбуці повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу, яка може бути причетною до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.
«Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102. Конфіденційність гарантуємо», - зазначили в поліції.
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