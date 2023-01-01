Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 вересня
У п'ятницю, 22 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення – ніч рівняється з днем і збільшується: коротшим стає день, а вечори – довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною: якщо вона була довгою – до ясної осені, а сніг прийде нескоро.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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