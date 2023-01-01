«Важливі ознаки прогресу в контрнаступі»: бронетехніка ЗСУ вже діє за останньою лінією оборони росіян на Запоріжжі – ISW





Про це



Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просувалася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень «зуби дракона», які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 кілометрів на південний схід від Оріхова).



«Однак незрозуміло, чи збережуть українські сили ці позиції. Це перший спостережений випадок, коли українські сили використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони», — пояснюють в ISW.



Аналітики пояснюють, що присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що ЗСУ достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку далі. Українські сили, імовірно, достатньо придушили російську артилерію й інші протитанкові системи в цьому районі.



Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі, наголосили в ISW.



За минулий тиждень, з 11 по 17 вересня, на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці звільнили ще 2 км території. Загалом звільнена під Бахмутом площа становить 51 квадратний кілометр.



На Запорізькому напрямку окупанти обороняються та продовжують обстріли. Сили оборони минулого тижня відбили атаки росіян у районі Новомихайлівки, Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська бронетехніка нині перебуває за останньою лінією російських оборонних укрпілень, через які наразі проникають Сили оборони в західній частині Запорізької області.Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просувалася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень «зуби дракона», які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 кілометрів на південний схід від Оріхова).«Однак незрозуміло, чи збережуть українські сили ці позиції. Це перший спостережений випадок, коли українські сили використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони», — пояснюють в ISW.Аналітики пояснюють, що присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що ЗСУ достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку далі. Українські сили, імовірно, достатньо придушили російську артилерію й інші протитанкові системи в цьому районі.Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі, наголосили в ISW.За минулий тиждень, з 11 по 17 вересня, на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці звільнили ще 2 км території. Загалом звільнена під Бахмутом площа становить 51 квадратний кілометр.На Запорізькому напрямку окупанти обороняються та продовжують обстріли. Сили оборони минулого тижня відбили атаки росіян у районі Новомихайлівки, Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області.

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