У Києво-Печерській лаврі археологи знайшли древній скарб





Про це пише



Хімічний аналіз показав, що бурштин був привезений із Прибалтики.



"Цей бурштин лежав у шарах ґрунту XIV-XV століть. У ті часи українські землі входили до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського. До слова, офіційною мовою в цій державі тоді була староукраїнська (староруська). Думаю, тут слід сказати, що в наступні століття московія привласнила назву Русь”, – зауважив розповідає кандидат історичних наук Дмитро Пефтіль, який очолював розкопки.



За словами пана Дмитра, знайдений бурштин має досить малий розмір.



"Тому зробити з нього ювелірний виріб проблематично. А от вервиці — цілком можливо. Не виключено також, що ці пів кілограма бурштину — просто вибраковка. Уявіть, купець привіз до Києва велику партію цього матеріалу. Більші шматки пішли на продаж, а дрібні він просто викинув в яму, бо ніхто не купив. Територія нинішнього Монастирського саду тоді була периферією Печерського монастиря. Тож цілком можливо, що там знаходилися ями для сміття, можливо, навіть туалети. Між іншим, для археолога знайти старовинний туалет — це чимала удача", – додав фахівець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час розкопок у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" археологи знайшли древній скарб. Це близько 180 шматочків бурштину загальною вагою майже пів кілограма.Про це пише Успіх in UA Хімічний аналіз показав, що бурштин був привезений із Прибалтики."Цей бурштин лежав у шарах ґрунту XIV-XV століть. У ті часи українські землі входили до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського. До слова, офіційною мовою в цій державі тоді була староукраїнська (староруська). Думаю, тут слід сказати, що в наступні століття московія привласнила назву Русь”, – зауважив розповідає кандидат історичних наук, який очолював розкопки.За словами пана Дмитра, знайдений бурштин має досить малий розмір."Тому зробити з нього ювелірний виріб проблематично. А от вервиці — цілком можливо. Не виключено також, що ці пів кілограма бурштину — просто вибраковка. Уявіть, купець привіз до Києва велику партію цього матеріалу. Більші шматки пішли на продаж, а дрібні він просто викинув в яму, бо ніхто не купив. Територія нинішнього Монастирського саду тоді була периферією Печерського монастиря. Тож цілком можливо, що там знаходилися ями для сміття, можливо, навіть туалети. Між іншим, для археолога знайти старовинний туалет — це чимала удача", – додав фахівець.

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