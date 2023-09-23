Лавров заявив, що рф не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні

Лавров заявив, що рф не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
Глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.

Про це Лавров на Генасамблеї ООН, повідомляють пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС, пише Українська правда.

За словами глави МЗС рф, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили.

Лавров також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і "раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".

Крім того, міністр заявив, що "формулу миру" президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і всі це знають.

У своєму виступі Лавров назвав Захід "імперією брехні", оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх.

Він також стверджує, що "свого роду візитною карткою колективного Заходу давно стало неприйняття принципу рівноправності та тотальна недоговороздатність".

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Теги: Росія, Україна, війна
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