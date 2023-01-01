«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Олександр Чирук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Олександр Чирук
У неділю, 24 вересня, Горохівська громада зустрічатиме Героя Олександра Чирука.

Про це повідомили у громаді.

"Зустріч траурного кортежу в Горохові у неділю, 24 вересня, орієнтовно о 12.30 годині - біля Вознесенської каплиці.

Далі траурна процесія прямуватиме до Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України, де відбудеться поминальна панахида.

Опісля тіло захисника центральними вулицями міста провадитимуть до Вознесенського храму", - йдеться в повідомленні.

По тому, траурна процесія вирушить до рідного села Холонів, де проходитиме чин поховання Героя.

"Висловлюємо щирі співчуття родині. Людська пам'ять увіковічнить його мужність та патріотизм! Залиште усі справи, прийдіть та віддайте останню шану Герою, адже він поклав своє життя за кожного з нас!"- наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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