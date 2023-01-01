У Луцьку в аварії травмувався пасажир





Про це повідомляє



За словами очевидців, удар в автівку з постраждалим припав саме на бік пасажира, що й призвело до його травмування.



Наразі на місці працюють патрульні та медики.



Рух проспектом Відродження ускладнений: перекрита одна смуга для руху транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку, на проспекті Відродження сталася аварія. У дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися автомобілі Mazda та Hyundai, пасажир одного з них травмувався.Про це повідомляє Інформаційне агентство "Волинські Новини" За словами очевидців, удар в автівку з постраждалим припав саме на бік пасажира, що й призвело до його травмування.Наразі на місці працюють патрульні та медики.Рух проспектом Відродження ускладнений: перекрита одна смуга для руху транспорту.

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