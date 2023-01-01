У Луцьку в аварії травмувався пасажир

У Луцьку в аварії травмувався пасажир
У Луцьку, на проспекті Відродження сталася аварія. У дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися автомобілі Mazda та Hyundai, пасажир одного з них травмувався.

Про це повідомляє Інформаційне агентство "Волинські Новини".

За словами очевидців, удар в автівку з постраждалим припав саме на бік пасажира, що й призвело до його травмування.

Наразі на місці працюють патрульні та медики.

Рух проспектом Відродження ускладнений: перекрита одна смуга для руху транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в аварії травмувався пасажир
Сьогодні, 19:34
Велика Британія вела таємні переговори з росією протягом півтора року на тлі війни в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 18:51
На Волині хочуть відремонтувати дорогу на понад 300 мільйонів
Сьогодні, 18:12
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода до кінця вересня
Сьогодні, 17:10
У Луцьку в «Дубках» знайшли людське тіло
Сьогодні, 16:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в аварії травмувався пасажир
Сьогодні, 19:34
 0
Велика Британія вела таємні переговори з росією протягом півтора року на тлі війни в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 18:51
 0
На Волині хочуть відремонтувати дорогу на понад 300 мільйонів
Сьогодні, 18:12
 0
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода до кінця вересня
Сьогодні, 17:10
 0
У Луцьку в «Дубках» знайшли людське тіло
Сьогодні, 16:07
 0
Медіа
відео
1/8