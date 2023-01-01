У Луцьку в аварії травмувався пасажир
Сьогодні, 19:34
У Луцьку, на проспекті Відродження сталася аварія. У дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися автомобілі Mazda та Hyundai, пасажир одного з них травмувався.
Про це повідомляє Інформаційне агентство "Волинські Новини".
За словами очевидців, удар в автівку з постраждалим припав саме на бік пасажира, що й призвело до його травмування.
Наразі на місці працюють патрульні та медики.
Рух проспектом Відродження ускладнений: перекрита одна смуга для руху транспорту.
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Про це повідомляє Інформаційне агентство "Волинські Новини".
За словами очевидців, удар в автівку з постраждалим припав саме на бік пасажира, що й призвело до його травмування.
Наразі на місці працюють патрульні та медики.
Рух проспектом Відродження ускладнений: перекрита одна смуга для руху транспорту.
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