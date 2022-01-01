Злодій проник до будинку 68-річного волинянина та вкрав гроші

Учора, 25 липня, до поліції звернувся 68-річний мешканець Володимирщини із заявою про крадіжку грошей з будинку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зловмисник поцупив 19 000 гривень, які знаходились у шафі. З місця події поліцейські вилучили сліди, які допомогли встановили злодія. Ним виявився 38-річний житель міста Володимир.Цього ж дня до Ковельського районного управління надійшло повідомлення від Велицької сільської ради про крадіжку близько двох тонн будівельного щебеню, який був призначений для ремонту зупинки громадського транспорту та знаходився неподалік неї. Поліцейський офіцер громади оперативно з’ясував, що скоїв крадіжку 26-річний мешканець сусіднього села Підріжжя.А в обласному центрі 28-річний лучанин заявив про викрадення велосипеда із двору будинку. Оперативники викрили зловмисника – 25-річного жителя Луцька.За усіма фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжки, скоєнні в умовах воєнного часу. За це зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.