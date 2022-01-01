У Луцьку оштрафували водія, який проїхав на червоний сигнал світлофору. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



За грубе порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль марки Renault. Водій проїхав перехрестя вулиці Домни Гордіюк та вулиці Кравчука на заборонений червоний сигнал світлофора, чим порушив п. п. 8. 7. 3. е. ПДР.



Водій не подумав, що своїм вчинком наражав на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.



Охоронці порядку склали на горе-керманича постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП та провели профілактичну бесіду.



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