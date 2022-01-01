Півмільйона гривень за два авто для ЗСУ: судитимуть волинянина, який торгував гумдопомогою. ФОТО

Півмільйона гривень за два авто для ЗСУ: судитимуть волинянина, який торгував гумдопомогою. ФОТО
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження про продаж 31-річним жителем Ковеля предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, молодика, який за понад 500 тисяч гривень продавав два
автомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для однієї з
військових частин ЗСУ, викрили 13 червня 2022 року прокурори спільно з працівниками УСБУ в області.

Автомобілі будуть конфісковані в дохід держави.

Довідково: згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, автомобілі, гумдопомога
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