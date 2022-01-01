Півмільйона гривень за два авто для ЗСУ: судитимуть волинянина, який торгував гумдопомогою. ФОТО

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження про продаж 31-річним жителем Ковеля предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану.Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.Нагадаємо, молодика, який за понад 500 тисяч гривень продавав дваавтомобілі, увезені в Україну як гуманітарна допомога для однієї звійськових частин ЗСУ, викрили 13 червня 2022 року прокурори спільно з працівниками УСБУ в області.Автомобілі будуть конфісковані в дохід держави.згідно із санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги в значному розмірі в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.