Волинські лісівники прокоментували підозру, висунуту ДБР, щодо 39 мільйонів збитків державі





Мовляв, протягом останніх трьох років вони здійснювали лісогосподарську діяльність без висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планової діяльності.



У Волинському ОУЛМГ відреагували на таке повідомлення. Відповідний коментар опублікували на



У лісовому господарстві зауважили: підозра не є твердженням про винуватість, справу розглядатиме суд.



«Перш за все, суть оголошеної ДБР підозри зводиться винятково до того, що рубку проведено без оцінки впливу на довкілля (ОВД). Саме це, на думку слідства, робить її незаконною. Слідство при цьому не бере до уваги наявність виписаного лісорубного квитка і все заготовлене, реалізоване згідно з чинними законодавством нараховують як збитки», – йдеться у повідомленні.



За словами Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, згадані рубки передбачені матеріалами лісовпорядкування, а лісопродукція, отримана з ділянок 100% заготовлена, оприбуткована державним підприємством та відображена в електронному обліку єдиної державної системи ЕОД. Окрім того, як стверджують у господарстві, лісопродукція стовідсотково реалізована відповідно до чинних цін. До того ж, усі кошти були переказані на рахунок державного підприємства і, відповідно, всі податки та збори, належні державі та органам місцевого самоврядування, сплачені.



«Що стосується озвучених у публікації завданих збитків у 39 млн грн, пояснюємо: це не вартість вкраденої чи незаконно реалізованої деревини, а обчислення, відповідно до діаметрів пнів, деревина з яких була законно реалізована у встановленому порядку. Про що написано вище», – додали у Волинському ОУЛМГ.



У коментарі також заначили, що протягом 2020-2021 років ДП «Любомльське ЛГ» у процесі ведення планової господарської діяльності проводило рубки головного користування, зокрема на окремих ділянках на площі понад 1,0 га. Саме це стало підставою для відкриття кримінального провадження та в подальшому – оголошення підозри про вчинення злочину відповідальним працівникам обласного управління та відповідного лісогосподарського підприємства. Оскільки ці ділянки, на думку слідства, підпадали під проходження процедури оцінки впливу на довкілля.



«Згадані ділянки, відповідно до чинного законодавства, визначені ВО «Укрдержліспроект» (як дерективним органом, до компетенції якого належить призначення лісових ділянок до певного виду лісогосподарського заходу, зокрема до рубок головного користування) такими, що підлягають проведенню на них суцільних рубок головного користування. Переліки ділянок було внесено до матеріалів безперервного лісовпорядкування і затверджено Міністерством екології та природних ресурсів України», – пояснили в управлінні.



І підкреслили, що перед випискою лісорубного квитка всі чинні вимоги були дотримані, а у процесі проведення лісозаготівель, обліку та реалізації лісопродукції будь-яких порушень не виявили.



Нагадаємо, чотирьом фігурантам повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень (частина 3 статті 365 КК України). Нині вирішують питання про застосування запобіжного заходу.



До слова, санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.



Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Державного бюро розслідувань заявили, що спільно з Національною поліцією викрили одного з керівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та його працівників, які у змові зі службовими особами державного підприємства «Любомльське лісове господарство» завдали шкоду державі на понад 39 млн гривень.Мовляв, протягом останніх трьох років вони здійснювали лісогосподарську діяльність без висновку з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим під час провадження планової діяльності.У Волинському ОУЛМГ відреагували на таке повідомлення. Відповідний коментар опублікували на сайті управління.У лісовому господарстві зауважили: підозра не є твердженням про винуватість, справу розглядатиме суд.«Перш за все, суть оголошеної ДБР підозри зводиться винятково до того, що рубку проведено без оцінки впливу на довкілля (ОВД). Саме це, на думку слідства, робить її незаконною. Слідство при цьому не бере до уваги наявність виписаного лісорубного квитка і все заготовлене, реалізоване згідно з чинними законодавством нараховують як збитки», – йдеться у повідомленні.За словами Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, згадані рубки передбачені матеріалами лісовпорядкування, а лісопродукція, отримана з ділянок 100% заготовлена, оприбуткована державним підприємством та відображена в електронному обліку єдиної державної системи ЕОД. Окрім того, як стверджують у господарстві, лісопродукція стовідсотково реалізована відповідно до чинних цін. До того ж, усі кошти були переказані на рахунок державного підприємства і, відповідно, всі податки та збори, належні державі та органам місцевого самоврядування, сплачені.«Що стосується озвучених у публікації завданих збитків у 39 млн грн, пояснюємо: це не вартість вкраденої чи незаконно реалізованої деревини, а обчислення, відповідно до діаметрів пнів, деревина з яких була законно реалізована у встановленому порядку. Про що написано вище», – додали у Волинському ОУЛМГ.У коментарі також заначили, що протягом 2020-2021 років ДП «Любомльське ЛГ» у процесі ведення планової господарської діяльності проводило рубки головного користування, зокрема на окремих ділянках на площі понад 1,0 га. Саме це стало підставою для відкриття кримінального провадження та в подальшому – оголошення підозри про вчинення злочину відповідальним працівникам обласного управління та відповідного лісогосподарського підприємства. Оскільки ці ділянки, на думку слідства, підпадали під проходження процедури оцінки впливу на довкілля.«Згадані ділянки, відповідно до чинного законодавства, визначені ВО «Укрдержліспроект» (як дерективним органом, до компетенції якого належить призначення лісових ділянок до певного виду лісогосподарського заходу, зокрема до рубок головного користування) такими, що підлягають проведенню на них суцільних рубок головного користування. Переліки ділянок було внесено до матеріалів безперервного лісовпорядкування і затверджено Міністерством екології та природних ресурсів України», – пояснили в управлінні.І підкреслили, що перед випискою лісорубного квитка всі чинні вимоги були дотримані, а у процесі проведення лісозаготівель, обліку та реалізації лісопродукції будь-яких порушень не виявили.Нагадаємо, чотирьом фігурантам(частина 3 статті 365 КК України). Нині вирішують питання про застосування запобіжного заходу.До слова, санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

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