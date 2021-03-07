На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:44
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, подекуди град та шквали на заході України завтра, 27 липня.
Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. 27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.
"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. 27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські лісівники прокоментували підозру, висунуту ДБР, щодо 39 мільйонів збитків державі
Сьогодні, 14:58
На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:44
Продовольча допомога від ООН: хто її може отримати в Луцьку
Сьогодні, 14:15
Медіа