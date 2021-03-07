На заході України оголосили штормове попередження

На заході України оголосили штормове попередження
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, подекуди град та шквали на заході України завтра, 27 липня.

Про це повідомляє ДСНС у телеграмі.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. 27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – ідеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Штормове попередження, ДСНС, погода 27 липня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка
Сьогодні, 15:00
Волинські лісівники прокоментували підозру, висунуту ДБР, щодо 39 мільйонів збитків державі
Сьогодні, 14:58
На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:44
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця
Сьогодні, 14:33
Продовольча допомога від ООН: хто її може отримати в Луцьку
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру
07 березень, 2021, 07:15
Штормове попередження: цієї ночі Волинь накриють грози Штормове попередження: цієї ночі Волинь накриють грози
29 квітень, 2019, 00:08
На Волині втопилися двоє чоловіків На Волині втопилися двоє чоловіків
25 липень, 10:19
На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
24 липень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини, готуються до контрнаступу ЗСУ, – Федоров
Сьогодні, 15:16
 0
На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка
Сьогодні, 15:00
 0
Волинські лісівники прокоментували підозру, висунуту ДБР, щодо 39 мільйонів збитків державі
Сьогодні, 14:58
 0
На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:44
 0
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця
Сьогодні, 14:33
 0
Медіа
відео
1/8