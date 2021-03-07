На заході України оголосили штормове попередження





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"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. 27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – ідеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, подекуди град та шквали на заході України завтра, 27 липня.Про це повідомляє ДСНС у телеграмі."Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. 27 липня у західній частині України грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – ідеться в повідомленні.

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