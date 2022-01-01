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Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини, готуються до контрнаступу ЗСУ, – Федоров

Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини, готуються до контрнаступу ЗСУ, – Федоров
Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини через територію захоплених районів Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

За словами Федорова, місцеві жителі повідомляють про рух російської військової техніки в районі Мелітополя та в самому місті. Відомо про те, що протягом минулої доби в бік Херсону проїхало кілька десятків ворожої техніки.

"Окупанти перекидають важку військову техніку з лінії фронту. Вчора через Мелітополь в бік Херсону проїхало три колони, перша з Токмака, Новофіліпівки та через Вознесенку, близько 20 одиниць танків, друга колона – через центральний проспект міста Мелітополь пройшла гусенична техніка (20 одиниць машин десанту), третя колона проходила через Новий Мелітополь (понад 30 одиниць техніки). Саме зі сторони Херсону ЗСУ готуються до контранаступу, тому окупанти намагаються захистити себе", - зазначив мер.

Також він повідомив, що наразі евакуація з тимчасово захоплених територій на підконтрольну територію України неможлива. Він заявив, що на блок-пості у Василівці понад 5000 тисяч людей та понад 1200 тисяч машин.

"Люди сплять на узбіччі в машинах більше семи діб, росіяни не випускають мешканців. Також підтвердився факт загибелі 5 людей, які стояли в черзі, щоб виїхати з окупації. Для того, щоб проїхати в магазин, необхідно залишити у рашистів свої всі документи- паспорт, водійські правила та інші. Людей тримають як "живий щит", - підкреслив Федоров.

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Теги: Контрнаступ ЗСУ, Херсонщина, війна, Іван Федоров
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