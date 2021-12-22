У Луцьку відкриють ще один салон майстерності «Dnipro-M»*

На вулиці Львівській, 98 у Луцьку 28–30 липня відкриватимуть салон майстерності «Dnipro-M».Про це повідомляють організатори події.На гостей чекатимуть цікаве тестування електроінструментів та садово-паркової техніки, знижки 20% на покупку, розіграш подарункових сертифікатів на 500, 1000 та 2000 гривень. А ще буде багато спілкування у колі однодумців за чашечкою запашної кави зі смаколиками.«Ми працюємо над тим, щоб у кожного українського майстра під рукою завжди були надійні інструменти», – кажуть у «Dnipro-M».Асортимент товарів – надзвичайно широкий і універсальний, у магазині знайдуться необхідні інструменти як для професійних майстрів, так і для домашнього використання.Тож, усіх запрошують на відкриття!