У Луцьку відкриють ще один салон майстерності «Dnipro-M»*
Сьогодні, 15:57
На вулиці Львівській, 98 у Луцьку 28–30 липня відкриватимуть салон майстерності «Dnipro-M».
Про це повідомляють організатори події.
На гостей чекатимуть цікаве тестування електроінструментів та садово-паркової техніки, знижки 20% на покупку, розіграш подарункових сертифікатів на 500, 1000 та 2000 гривень. А ще буде багато спілкування у колі однодумців за чашечкою запашної кави зі смаколиками.
«Ми працюємо над тим, щоб у кожного українського майстра під рукою завжди були надійні інструменти», – кажуть у «Dnipro-M».
Асортимент товарів – надзвичайно широкий і універсальний, у магазині знайдуться необхідні інструменти як для професійних майстрів, так і для домашнього використання.
Тож, усіх запрошують на відкриття!
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Про це повідомляють організатори події.
На гостей чекатимуть цікаве тестування електроінструментів та садово-паркової техніки, знижки 20% на покупку, розіграш подарункових сертифікатів на 500, 1000 та 2000 гривень. А ще буде багато спілкування у колі однодумців за чашечкою запашної кави зі смаколиками.
«Ми працюємо над тим, щоб у кожного українського майстра під рукою завжди були надійні інструменти», – кажуть у «Dnipro-M».
Асортимент товарів – надзвичайно широкий і універсальний, у магазині знайдуться необхідні інструменти як для професійних майстрів, так і для домашнього використання.
Тож, усіх запрошують на відкриття!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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