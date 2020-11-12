Волинські тероборонівці просять місцевих жителів повідомляти про безпілотники та інші підозрілі явища

Волинські тероборонівці просять місцевих жителів повідомляти про безпілотники та інші підозрілі явища
Волинські тероборонівці просять місцевих жителів ділитися з ними інформацією про безпілотники, підозрілі явища та дії.

Про це йдеться на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.

Командування 100 Окремої Бригади ТрО Волині нагадує про роботу комунікаційного центру нашої бригади, першочерговим завданням якого є збір оперативної інформації від населення, стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій в зоні нашої відповідальності.

Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.

"Також останнім часом активізувались спроби проникнення зі сторони рб безпілотних літальних апаратів. Тож просимо повідомляти нам за наявності ознак такого проникнення БПЛА на територію зони відповідальності нашої бригади. Зв'язатися з центром можна за телефонами: 0682597218, 0505017807", - йдеться у дописі.

Тероборонівці можуть приймати інформацію не лише в телефонному режимі, але і у Viber, куди за вищевказаними номерами можна зателефонувати, або написати текстове повідомлення.

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Теги: 100 БТрО, Волинь, безпілотники, інформація
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