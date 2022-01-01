Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня

У середу, 27 липня, на Волині очікують мінливу хмарність. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології та Sinoptik.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура - вночі 12-17⁰, вдень - 23-28⁰ тепла.У Луцьку хмарна погода протримається весь день. Уночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.ймовірний град, діаметром 6-19 мм та гроза. Прогнозують також посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 24°С.з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.