Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 липня
Сьогодні, 20:00
У середу, 27 липня, на Волині очікують мінливу хмарність. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології та Sinoptik.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура - вночі 12-17⁰, вдень - 23-28⁰ тепла.
У Луцьку хмарна погода протримається весь день. Уночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Синоптики попереджають: ймовірний град, діаметром 6-19 мм та гроза. Прогнозують також посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 24°С.
Народний прогноз погоди: з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології та Sinoptik.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура - вночі 12-17⁰, вдень - 23-28⁰ тепла.
У Луцьку хмарна погода протримається весь день. Уночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Синоптики попереджають: ймовірний град, діаметром 6-19 мм та гроза. Прогнозують також посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 17°С до 24°С.
Народний прогноз погоди: з цього дня починається спад літа, який продовжиться до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили, якщо день 27 липня спекотний, сухий, то зима буде морозною і малосніжною.
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