У Луцьку на пішохідному переході автівка збила жінку з 4-річним сином

23-річний водій BMW здійснив наїзд на жінку та її малолітнього сина, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок цього - вони отримали тілесні ушкодження: 39-річну лучанку госпіталізували, 4-річного хлопчика після огляду та надання необхідної допомоги відпустили додому.Водій транспортного засобу за кермом був тверезий.Наразі відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження.Слідчі Луцького РУП з‘ясовують обставини та причини аварії.