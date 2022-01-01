У Маріуполі окупанти інсценують затримання «азовців»
Сьогодні, 11:00
Російські окупанти в Маріуполі інсценують так звані затримання бійців "Азову". Через слабу результативність контррозвідки ворог хоче таким чином створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом.
Про це повідомляє Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.
"Так, вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ніт. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.
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Про це повідомляє Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.
"Так, вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ніт. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.
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