У Маріуполі окупанти інсценують затримання «азовців»

У Маріуполі окупанти інсценують затримання «азовців»
Російські окупанти в Маріуполі інсценують так звані затримання бійців "Азову". Через слабу результативність контррозвідки ворог хоче таким чином створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом.

Про це повідомляє Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Так, вчора зранку в районі Ранкового ринку на Лівобережжі було влаштовано показовий арешт "азовців". Двох чоловіків, одягнених у військову форму з шевронами полку "Азов" було "заарештовано" без стрілянини та метушні. Так, щоб побачила максимальна кількість цивільних. Гарна спроба. Але, ніт. Ще один факт використання вкраденої окупантами форми полку "Азов" з бази в Урзуфі", - написав Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, окупанти, затримання азовців
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині виявили гнізда чорного лелеки. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Порушники правил паркування у Луцьку сплатили 3 мільйони штрафів
Сьогодні, 11:21
У Маріуполі окупанти інсценують затримання «азовців»
Сьогодні, 11:00
Через волинський кордон чоловік хотів незаконно вивезти до Польщі майже 40 тисяч доларів
Сьогодні, 10:49
У Білорусі вночі стався вибух на військовому аеродромі
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
У Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам’яті загиблих військових У Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам’яті загиблих військових
03 серпень, 13:40
У Маріуполі окупанти будують військову базу У Маріуполі окупанти будують військову базу
28 червень, 18:10
У Маріуполі окупанти відмовляються шукати тіла загиблих під завалами У Маріуполі окупанти відмовляються шукати тіла загиблих під завалами
09 червень, 13:30
Окупанти в Маріуполі переносять свій «парад» на іншу дату Окупанти в Маріуполі переносять свій «парад» на іншу дату
09 травень, 04:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала «військового експерта», який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині виявили гнізда чорного лелеки. ФОТО
Сьогодні, 11:33
 0
Порушники правил паркування у Луцьку сплатили 3 мільйони штрафів
Сьогодні, 11:21
 0
Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*
Сьогодні, 11:15
 0
У Маріуполі окупанти інсценують затримання «азовців»
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8