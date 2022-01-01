З Волині до Польщі відправлять українські книги для біженців
Сьогодні, 02:17
У Нововолинській центральній міській бібліотеці зібрали 80 книг, які передадуть книгозбірні польського міста Білгорая.
Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
У бібліотеці зібрали різножанрову україномовну літературу для дітей та дорослих. Книги для українців у Польщі подарували мешканці громади у рамках акції “Подаруй бібліотеці книгу”.
Зараз працівники книгозбірні готують книжковий вантаж до відправлення.
Директор НЦБС Аліна Регешук зазначила, що бібліотека отримує чимало листів з-за кордону з проханням передати літературу для українських біженців. Уже організували книги у шкільну бібліотеку польського міста Ломянки. На черзі – книгозбірня у місті Конін.
Тому, збір книг продовжується.
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Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
У бібліотеці зібрали різножанрову україномовну літературу для дітей та дорослих. Книги для українців у Польщі подарували мешканці громади у рамках акції “Подаруй бібліотеці книгу”.
Зараз працівники книгозбірні готують книжковий вантаж до відправлення.
Директор НЦБС Аліна Регешук зазначила, що бібліотека отримує чимало листів з-за кордону з проханням передати літературу для українських біженців. Уже організували книги у шкільну бібліотеку польського міста Ломянки. На черзі – книгозбірня у місті Конін.
Тому, збір книг продовжується.
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