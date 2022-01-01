З Волині до Польщі відправлять українські книги для біженців





Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.



У бібліотеці зібрали різножанрову україномовну літературу для дітей та дорослих. Книги для українців у Польщі подарували мешканці громади у рамках акції “Подаруй бібліотеці книгу”.



Зараз працівники книгозбірні готують книжковий вантаж до відправлення.



Директор НЦБС Аліна Регешук зазначила, що бібліотека отримує чимало листів з-за кордону з проханням передати літературу для українських біженців. Уже організували книги у шкільну бібліотеку польського міста Ломянки. На черзі – книгозбірня у місті Конін.

Тому, збір книг продовжується.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській центральній міській бібліотеці зібрали 80 книг, які передадуть книгозбірні польського міста Білгорая.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.У бібліотеці зібрали різножанрову україномовну літературу для дітей та дорослих. Книги для українців у Польщі подарували мешканці громади у рамках акції “Подаруй бібліотеці книгу”.Зараз працівники книгозбірні готують книжковий вантаж до відправлення.Директор НЦБСзазначила, що бібліотека отримує чимало листів з-за кордону з проханням передати літературу для українських біженців. Уже організували книги у шкільну бібліотеку польського міста Ломянки. На черзі – книгозбірня у місті Конін.Тому, збір книг продовжується.

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