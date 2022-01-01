Норвегія відправить в Британію своїх інструкторів для навчання воїнів ЗСУ

Міністр оборони Норвегії Берн Арільд Грам заявив, що країна приєднається до програми навчання українських військовослужбовців у Великій Британії.Програма проходитиме протягом 2022 року. Загалом планується забезпечити базову військову підготовку до 10 тисяч українських добровольців. Про це повідомляє NRK."Українські сили гостро потребують додаткової підготовки та навчання. Норвегія позитивно ставиться до британської ініціативи щодо навчання українських солдатів у Великій Британії. Ми братимемо участь з інструкторами у цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - зазначив він.Програма проходитиме протягом 2022 року. Загалом планується забезпечити базову військову підготовку до 10 000 українських добровольців.