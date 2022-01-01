Віддав роботі майже 50 років: помер колишній директор Любешівського технічного коледжу

Пальчика Івана Максимовича, колишнього багаторічного директора Любешівського технічного фахового коледжу Луцького НТУ.



Про це йдеться на



«Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток Любешівського коледжу важко переоцінити. Свідченням цього є багаторічна, гідна і високопрофесійна праця Івана Максимовича, який віддав коледжу майже 50 років життя.



У 1972 році Пальчик Іван Максимович очолив професійно-технічне училище № 25 в смт Любешів (теперішній коледж). Сюди він прийшов молодим, енергійним 29-річним керівником. Під його керівництвом добудувався новий комплекс професійно-технічного училища, розширювалася і змінювалася навчально-матеріальна база, формувався педагогічний колектив.



Саме завдяки старанням Івана Максимовича училище отримало статус коледжу. Всі свої знання, вміння і досвід він передавав викладачам, учням та студентам.



Іван Максимович – майстер своєї справи, Заслужений працівник освіти України, Заслужений працівник університету, викладач вищої категорії, старший викладач.



Окрема віха його трудової діяльності припадає на перші роки становлення нашої держави – у 1992 році Іван Максимович був призначений представником Президента України в Любешівському районі і став главою місцевої державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Івана Максимовича.

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