Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви
Сьогодні, 21:30
Російська армія ввечері 12 серпня завдала удару по місту Краматорськ у Донецькій області, влучили у приватний сектор.
Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.
Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.
На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
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Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.
Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.
На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
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