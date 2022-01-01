Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви





Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко



Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.



На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія ввечері 12 серпня завдала удару по місту Краматорськ у Донецькій області, влучили у приватний сектор.Керівник Донецької ОВА повідомив , що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

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