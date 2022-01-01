Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви

Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви
Російська армія ввечері 12 серпня завдала удару по місту Краматорськ у Донецькій області, влучили у приватний сектор.

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

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Теги: Краматорськ, Росія, обстріли
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