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У школах Києва повністю відмовились від російської мови

У школах Києва повністю відмовились від російської мови
У школах Києва у новому навчальному році вирішили повністю відмовитись від російської мови.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації, яку оприлюднив громадський діяч, юрист-міжнародник Андрій Смолій, пише УНІАН.

"У новому навчальному році шкільні програми не передбачають викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови взагалі як предмета, або факультативно", - йдеться у документі.

"В Києві у школах більше не буде вивчатись мова окупанта, а також не буде навчання московською... Сподіваюсь так і буде. З 1 вересня будемо відслідковувати ситуацію", - прокоментував він рішення влади Києва.
У школах Києва повністю відмовились від російської мови

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Теги: Росія, Україна, війна
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