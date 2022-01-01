У школах Києва повністю відмовились від російської мови





Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації, яку оприлюднив громадський діяч, юрист-міжнародник Андрій Смолій, пише



"У новому навчальному році шкільні програми не передбачають викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови взагалі як предмета, або факультативно", - йдеться у документі.



"В Києві у школах більше не буде вивчатись мова окупанта, а також не буде навчання московською... Сподіваюсь так і буде. З 1 вересня будемо відслідковувати ситуацію", - прокоментував він рішення влади Києва.



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