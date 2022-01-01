Росія обстріляла Запоріжжя: є поранена

Росія обстріляла Запоріжжя: є поранена
Росіяни нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю, зруйновано об’єкти інфраструктури, відомо про одну поранену.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку", - пише Старух.

Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Запоріжжя, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви
Сьогодні, 21:30
Росія обстріляла Запоріжжя: є поранена
Сьогодні, 21:15
У школах Києва повністю відмовились від російської мови
Сьогодні, 20:26
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня
Сьогодні, 19:20
Схожі новини
Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю
13 липень, 15:34
Під Запоріжжям ЗСУ пішли в контрнаступ Під Запоріжжям ЗСУ пішли в контрнаступ
08 травень, 13:44
Росія почала активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області Росія почала активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області
06 травень, 13:22
У Запоріжжі було чутно потужний вибух У Запоріжжі було чутно потужний вибух
04 травень, 00:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Армія РФ обстріляла Краматорськ: є жертви
Сьогодні, 21:30
 0
Росія обстріляла Запоріжжя: є поранена
Сьогодні, 21:15
 0
У школах Києва повністю відмовились від російської мови
Сьогодні, 20:26
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня
Сьогодні, 19:20
 0
Медіа
відео
1/8