Росія обстріляла Запоріжжя: є поранена
Сьогодні, 21:15
Росіяни нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю, зруйновано об’єкти інфраструктури, відомо про одну поранену.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку", - пише Старух.
Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку", - пише Старух.
Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.
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