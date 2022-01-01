Росія обстріляла Запоріжжя: є поранена





Про це Олександр Старух у Telegram.



"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет.



Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку", - пише Старух.



Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю, зруйновано об’єкти інфраструктури, відомо про одну поранену.Про це повідомив голова Запорізької ОВАу Telegram."Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет.Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку", - пише Старух.Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.

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