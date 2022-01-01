Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С.



На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.



Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 12-17° тепла, вдень 24-29° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 13 серпня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний дощ, вдень і ввечері - дощ із грозою.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С.На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 12-17° тепла, вдень 24-29° тепла.

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