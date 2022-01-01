Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 13 серпня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний дощ, вдень і ввечері - дощ із грозою.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 12-17° тепла, вдень 24-29° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 12-17° тепла, вдень 24-29° тепла.
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