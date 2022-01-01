Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
У Луцьку 13 серпня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний дощ, вдень і ввечері - дощ із грозою.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 17°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 20°С.

На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.

Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 12-17° тепла, вдень 24-29° тепла.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня
Сьогодні, 19:20
«Він мав дві мрії – перемога і донька»: у Гірці Полонці попрощалися з Героєм Ігорем Столяруком. ФОТО
Сьогодні, 18:50
У Білорусі провели перевірку системи бойового управління та оповіщення, – Генштаб
Сьогодні, 18:45
Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня
11 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 серпня
10 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня
09 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 серпня
08 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня
Сьогодні, 19:20
 0
«Він мав дві мрії – перемога і донька»: у Гірці Полонці попрощалися з Героєм Ігорем Столяруком. ФОТО
Сьогодні, 18:50
 0
У Білорусі провели перевірку системи бойового управління та оповіщення, – Генштаб
Сьогодні, 18:45
 0
Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8