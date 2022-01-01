Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня





Про це



14 серпня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 13 серпня.



З навчань виключено п'ять полігонів, але додалося два нових: 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") та Стрільбище біля села Вялець (Воложинський район).



Продовження військових навчань має такий вигляд:



227 загальновійськовий полігон "Борисовський" до 20.08;



полігон "Гожський" 6 омбр до 19.08;



полігон "Брестський" 38 одбр до 20.08;



полігон "Осиповичівський" 51 абр до 19.08;



212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;



230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" до 19.08;



174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;



полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.



210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") до 19.08.



Стрільбище біля села Вялець до 19.08.



"Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про продовження військових навчань у Білорусі свідчить графік проведення їх на полігонах.Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.14 серпня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 13 серпня.З навчань виключено п'ять полігонів, але додалося два нових: 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") та Стрільбище біля села Вялець (Воложинський район).Продовження військових навчань має такий вигляд:227 загальновійськовий полігон "Борисовський" до 20.08;полігон "Гожський" 6 омбр до 19.08;полігон "Брестський" 38 одбр до 20.08;полігон "Осиповичівський" 51 абр до 19.08;212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" до 19.08;174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") до 19.08.Стрільбище біля села Вялець до 19.08."Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.

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