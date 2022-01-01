Білорусь вкотре продовжила військові навчання: щонайменше до 20 серпня
Сьогодні, 19:20
Про продовження військових навчань у Білорусі свідчить графік проведення їх на полігонах.
Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
14 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 13 серпня.
З навчань виключено п'ять полігонів, але додалося два нових: 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") та Стрільбище біля села Вялець (Воложинський район).
Продовження військових навчань має такий вигляд:
227 загальновійськовий полігон "Борисовський" до 20.08;
полігон "Гожський" 6 омбр до 19.08;
полігон "Брестський" 38 одбр до 20.08;
полігон "Осиповичівський" 51 абр до 19.08;
212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;
230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" до 19.08;
174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;
полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.
210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") до 19.08.
Стрільбище біля села Вялець до 19.08.
"Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.
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Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.
14 серпня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 13 серпня.
З навчань виключено п'ять полігонів, але додалося два нових: 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") та Стрільбище біля села Вялець (Воложинський район).
Продовження військових навчань має такий вигляд:
227 загальновійськовий полігон "Борисовський" до 20.08;
полігон "Гожський" 6 омбр до 19.08;
полігон "Брестський" 38 одбр до 20.08;
полігон "Осиповичівський" 51 абр до 19.08;
212-й авіаційний полігон "Ниман" до 19.08;
230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" до 19.08;
174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" до 19.08;
полігон "Лепельский" 19 омбр. до 20.08.
210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани") до 19.08.
Стрільбище біля села Вялець до 19.08.
"Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - пише моніторингова група.
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