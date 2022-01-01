У волинському місті будують зал скорботи





Про це пише



Як розповідає староста собору Іван Пасось, неодноразово до священників надходили звернення від родичів померлих щодо необхідності облаштування біля храму приміщення, куди можна було б прийти попрощатися з покійним, провести у тузі ніч. Тож під час чергових зборів парафіяльна рада, попри непростий час у країні, вирішила не відкладати з ремонтом будівлі. Намітили орієнтовний план першочергових заходів, звернулися до міської влади, щоб отримати необхідні погодження та дозволи на проведення робіт і після Великодня узялися за справу.



Власними силами небайдужі парафіяни собору вже очистили будівлю від непотрібних речей, збили стару штукатурку, замінили електромережу і заново поштукатурили стіни та стелю, залили чорновий шар підлоги, яка має бути вистелена плиткою, встановили кілька нових металопластикових вікон.



Наразі роботи трохи призупинилися, адже очікується надходження матеріалів, та й коштів на ремонт, які збирають усією дружною християнською сім’єю, не вистачає. Тож, користуючись нагодою, віряни звертаються до усіх, хто може фінансово допомогти, перераховувати посильну суму на спеціально відкритий рахунок (IBAN UA713033980000026007300648264, філія ВОУ АТ «Ощадбанк» міста Луцьк, отримувач: релігійна громада Святого Різдва Христового ПЦУ міста Володимира) або приносити до храму.



У будівлі, згідно з плануванням, передбачено невеличкий коридор, дві кімнати скорботи за померлим, вбиральня та кілька технічних приміщень. Задля підтримання температурного режиму будівлі планують встановити кондиціонер. Закінчити усі заплановані роботи мають до зими. Хоча загалом споруда потребує ще заміни даху, утеплення фасаду, укладання на подвір’ї бруківки, та такі заходи можна здійснювати поступово згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після того, як частина приміщення біля собору Різдва Христового ПЦУ у Володимирі вивільнилася, коли звідти виїхав благодійний фонд Матері Божої Неустанної Помочі, парафіяльна рада разом із священниками вирішили, що там має знаходитися зал скорботи за померлими. Тим більше, що потреба в облаштуванні такого місця назріла давно.Про це пише Слово правди. Як розповідає староста собору, неодноразово до священників надходили звернення від родичів померлих щодо необхідності облаштування біля храму приміщення, куди можна було б прийти попрощатися з покійним, провести у тузі ніч. Тож під час чергових зборів парафіяльна рада, попри непростий час у країні, вирішила не відкладати з ремонтом будівлі. Намітили орієнтовний план першочергових заходів, звернулися до міської влади, щоб отримати необхідні погодження та дозволи на проведення робіт і після Великодня узялися за справу.Власними силами небайдужі парафіяни собору вже очистили будівлю від непотрібних речей, збили стару штукатурку, замінили електромережу і заново поштукатурили стіни та стелю, залили чорновий шар підлоги, яка має бути вистелена плиткою, встановили кілька нових металопластикових вікон.Наразі роботи трохи призупинилися, адже очікується надходження матеріалів, та й коштів на ремонт, які збирають усією дружною християнською сім’єю, не вистачає. Тож, користуючись нагодою, віряни звертаються до усіх, хто може фінансово допомогти, перераховувати посильну суму на спеціально відкритий рахунок (IBAN UA713033980000026007300648264, філія ВОУ АТ «Ощадбанк» міста Луцьк, отримувач: релігійна громада Святого Різдва Христового ПЦУ міста Володимира) або приносити до храму.У будівлі, згідно з плануванням, передбачено невеличкий коридор, дві кімнати скорботи за померлим, вбиральня та кілька технічних приміщень. Задля підтримання температурного режиму будівлі планують встановити кондиціонер. Закінчити усі заплановані роботи мають до зими. Хоча загалом споруда потребує ще заміни даху, утеплення фасаду, укладання на подвір’ї бруківки, та такі заходи можна здійснювати поступово згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію