Переселенці у Луцьку можуть отримувати сертифікати на покупки в «Сільпо»

Переселенці у Луцьку можуть отримувати сертифікати на покупки в «Сільпо»
Люди, які змушені були переїхати на Волинь з інших регіонів через війну, можуть отримати сертифікати на купівлю товарів у супермаркетах мережі «Сільпо».

Це стало можливим завдяки спільному проекту громадської організації «Елеос Волинь» та німецької організації Johanniter International Assistance.

Про проект Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова ГО «Елеос Волинь», священник Петро Стеблина.

За його словами, кожні два тижні протягом трьох місяців буде можливість роздавати 100 сертифікатів на 1500 гривень. За один раз – 1 сертифікат для сім’ї. Переселенці зможуть брати участь у благодійній ініціативі неодноразово.

Аби оплатити покупку сертифікатом, можливо обрати у мережі «Сільпо» усі категорії товарів, окрім алкоголю і тютюну. На один чек необхідно набрати товарів щонайменше на 1501 гривню (у такому разі покупець доплачує лише 1 гривню).

У сертифікатів – обмежений термін дії, тому на це обов’язково зважати при виборі часу для покупок.

Як внутрішньо переміщеним особам отримати сертифікат у Луцьку

Аби отримати сертифікат на 1500 гривень для покупок в «Сільпо», необхідно у неділю або понеділок з 9:00 до 17:00 прийти у храм Святителя Феодосія Чернігівського Православної церкви України.
Адреса храму: місто Луцьк, вулиця Володимирська, 70 (зупинка «Кондитерська фабрика»). Телефон настоятеля Петра Стеблини: +380996454732.

Із собою обов’язково потрібно мати довідку, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи (або її копію).


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Теги: Сільпо, Луцьк, переселенці
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