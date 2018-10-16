Бійці волинської тероборони проходять навчання
Сьогодні, 14:33
На території області тривають навчання бійців 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині. Зокрема і артилерійських підрозділів.
Світлини з тренувального полігону оприлюднили на сторінці бригади.
"Усі підрозділи щоденно підвищують свій рівень бойової підготовки та готовність зустріти загарбників. Серед них наші артилерійські підрозділи, наші "Боги війни", – зазначили військові.
Окрім постійних навчань, на кордоні із Білоруссю також тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд.
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Світлини з тренувального полігону оприлюднили на сторінці бригади.
"Усі підрозділи щоденно підвищують свій рівень бойової підготовки та готовність зустріти загарбників. Серед них наші артилерійські підрозділи, наші "Боги війни", – зазначили військові.
Окрім постійних навчань, на кордоні із Білоруссю також тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд.
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