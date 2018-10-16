Бійці волинської тероборони проходять навчання

Бійці волинської тероборони проходять навчання
На території області тривають навчання бійців 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині. Зокрема і артилерійських підрозділів.

Світлини з тренувального полігону оприлюднили на сторінці бригади.

"Усі підрозділи щоденно підвищують свій рівень бойової підготовки та готовність зустріти загарбників. Серед них наші артилерійські підрозділи, наші "Боги війни", – зазначили військові.

Окрім постійних навчань, на кордоні із Білоруссю також тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд.
Бійці волинської тероборони проходять навчання


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Теги: тероборона, Волинь, навчання
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