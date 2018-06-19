Пологовий, перинатальний центр, житлові будинки: у Луцьку затопило кілька вулиць

Пологовий, перинатальний центр, житлові будинки: у Луцьку затопило кілька вулиць
12 серпня через несприятливі погодні умови на Волині рятувальники здійснили 12 виїздів для відкачування дощової води з підтоплених територій та будівель.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Удень на вулиці Лесі Українки працівники 25 ДПРЧ відкачали близько 20 кубометрів води з підвального приміщення, у якому розташована піцерія. Увечері, коли дощ посилився, рятувальники працювали на території пологового будинку, перинатального центру та в приміщенні Укртелекому на проспекті В. Мойсея, де потоки дощової води підтопили підвальні приміщення.

Рятувальники відпомповували воду з підвалу друкарні на проспекті Волі в обласному центрі, а ввечері - з житлових будівель на вулиці Підгаєцькій.

Також відбирали воду, що залила електропідстанцію на території міської лікарні, а також приватні будівлі та прибудинкові території на вулицях Верещагіна, Дорошенка й на проспекті Перемоги.

На території області допомоги рятувальників потребували мешканці села Зміїнець Луцького району: там з підвалу будівлі відпомповували дощову воду рятувальники.

А в смт Маневичі рятувальники 13 ДПРЧ відкачали понад 160 кубометрів дощової води з підвальних приміщень та прибудинкових територій на вулиці Ринковій.


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Теги: негода, злива, вода, рятувальники
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