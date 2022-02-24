Житло, яке будують переселенцям, після війни роздадуть військовим та медикам

Житло, яке будують переселенцям, після війни роздадуть військовим та медикам
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що коли люди, які житимуть в тимчасовому житлі для переселенців, зможуть повернутися додому, ці квартири передадуть військовим, медикам, працівникам поліції.

Про це повідомив Тимошенко у Telegram.

Тимошенко презентував план будівництва житла для переселенців.

Передбачається зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 7 тисяч доларів за квадратний метр.

Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

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Теги: пересенці, житло
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