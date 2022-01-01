Чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території

Джим Гокенгалл передбачає, ані російська, ані українська армії, найімовірніше, не досягнуть рішучих військових дій в Україні до кінця року.



Про це керівник військової розвідки Британії сказав в інтерв'ю



За його словами, Росія зазначає значних втрат, тому намагається зібрати більше сил. Також британський військовий зауважив, російська армія зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього. Однак очільник військової розвідки Британії вважає, що нереалістично очікувати вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.



Гокенгалл каже, що розуміє бажання українських сил повернути територію, але додає, що, хоча "будуть контратаки та контрнаступи", втім, не вірить, що цього року обидві сторони вдадуться до рішучих дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова військової розвідки Британіїпередбачає, ані російська, ані українська армії, найімовірніше, не досягнуть рішучих військових дій в Україні до кінця року.Про це керівник військової розвідки Британії сказав в інтерв'ю BBC За його словами, Росія зазначає значних втрат, тому намагається зібрати більше сил. Також британський військовий зауважив, російська армія зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього. Однак очільник військової розвідки Британії вважає, що нереалістично очікувати вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.Гокенгалл каже, що розуміє бажання українських сил повернути територію, але додає, що, хоча "будуть контратаки та контрнаступи", втім, не вірить, що цього року обидві сторони вдадуться до рішучих дій.

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