У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО

У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО
У Ковелі 12 серпня на вулиці Київській легковий автомобіль протаранив стовп електроопори і з’їхав з проїжджої частини.

Про це пише Ковель медіа.

На місце ДТП прибули працівники патрульної поліції та екстреної медичної допомоги.

Про потерпілих офіційної інформації поки немає. Втім, зі слів очевидців, травмувався водій легковика. Він госпіталізований, але його життю нічого не загрожує. На момент зіткнення у салоні автомобіля перебувало ще дві дівчини. Вони нібито не постраждали.

Причини ДТП наразі невідомі.
У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО
У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО

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Теги: Ковель, ДТП
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