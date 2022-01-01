У Ковелі водій зніс електроопору. ФОТО





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На місце ДТП прибули працівники патрульної поліції та екстреної медичної допомоги.



Про потерпілих офіційної інформації поки немає. Втім, зі слів очевидців, травмувався водій легковика. Він госпіталізований, але його життю нічого не загрожує. На момент зіткнення у салоні автомобіля перебувало ще дві дівчини. Вони нібито не постраждали.



Причини ДТП наразі невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 12 серпня на вулиці Київській легковий автомобіль протаранив стовп електроопори і з’їхав з проїжджої частини.Про це пише Ковель медіа.

На місце ДТП прибули працівники патрульної поліції та екстреної медичної допомоги.Про потерпілих офіційної інформації поки немає. Втім, зі слів очевидців, травмувався водій легковика. Він госпіталізований, але його життю нічого не загрожує. На момент зіткнення у салоні автомобіля перебувало ще дві дівчини. Вони нібито не постраждали.Причини ДТП наразі невідомі.

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