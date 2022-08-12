Воєнний стан продовжать ще на 3 місяці
Сьогодні, 19:20
Дію воєнного стану та мобілізації в Україні планують продовжити ще на 90 діб із 23 серпня. Тобто, майже до кінця листопада.
Про це сказано у законопроектах №7664 та №7665, які сьогодні вніс президент Володимир Зеленський, пише Слово і Діло.
«Законопроектом передбачається затвердження указу президента України від 12 серпня 2022 року № 573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ...строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб», - сказано в законопроекті №7664.
На такий же термін президент пропонує продовжити мобілізацію.
Розглянути законопроєкти парламент має найближчими днями.
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Про це сказано у законопроектах №7664 та №7665, які сьогодні вніс президент Володимир Зеленський, пише Слово і Діло.
«Законопроектом передбачається затвердження указу президента України від 12 серпня 2022 року № 573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ...строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб», - сказано в законопроекті №7664.
На такий же термін президент пропонує продовжити мобілізацію.
Розглянути законопроєкти парламент має найближчими днями.
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