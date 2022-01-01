Блискавка на Волині причинила 6 пожеж

Блискавка на Волині причинила 6 пожеж
Уранці 12 серпня майже одночасно у Луцьку через влучання розряду блискавки загорілися господарські споруди на вулицях Задворецькій та Шевченка.

Про це повідомляють у пресслужбі рятувальникі області.

Вранці горіння дерев'яної будівлі на вулиці Задворецькій ліквідували рятувальники двох відділень 25 ДПРЧ.

Також рятувальники працювали над приборканням пожежі господарської споруди на вулиці Шевченка.

Наприкінці дня через влучання блискавки загорілася дерев'яна господарська будівля у селі Великий Порськ на Ковельщині. Горіння ліквідували.

Крім того, у Ковельському районі через грозу трапилася ще одна пожежа - горіла дерев'яна літня кухня у селі Грабове Шацької територіальної громади.

У селі Добре Камінь-Каширського району горіння цегляної господарської споруди, спричинене розрядом блискавки, ліквідували рятувальники 8 ДПРЧ з райцентру та працівники місцевої пожежної охорони села Черче.

13 серпня о 01:13 рятувальники 8 ДПРЧ знову вирушили за викликом - у селі Підцир'я Камінь-Каширського району блискавка влучила в дерев'яну господарську будівлю й та загорілася. О 02:00 пожежу ліквідовано.

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Теги: пожежі, блискавка, Волинь
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