Росія обстріляла Миколаїв та Харківщину
Сьогодні, 10:32
Окупанти вночі проти 14 серпня обстріляли ракетами Харківську область, внаслідок цього постраждали три людини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01:00 росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан – легкий. Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на територію об’єкта критичної інфраструктури”, – повідомив він.
Синєгубов також додав, що вночі ударів по Харкову не було.
Окрім того, 13 серпня російська армія атакувала портову інфраструктуру Миколаєва. Окупанти випустили три реактивні снаряди з систем залпового вогню “Ураган”. На щастя, обійшлося без людських втрат.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
За годину після цього росіяни випустили шість реактивних снарядів зі “смерчів” по житлових кварталах і промислових обʼєктах Миколаєва. Пошкоджень зазнали декілька будівель, поранено мирну людину.
Фото - Олега Синєгубова
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01:00 росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан – легкий. Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на територію об’єкта критичної інфраструктури”, – повідомив він.
Синєгубов також додав, що вночі ударів по Харкову не було.
Окрім того, 13 серпня російська армія атакувала портову інфраструктуру Миколаєва. Окупанти випустили три реактивні снаряди з систем залпового вогню “Ураган”. На щастя, обійшлося без людських втрат.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
За годину після цього росіяни випустили шість реактивних снарядів зі “смерчів” по житлових кварталах і промислових обʼєктах Миколаєва. Пошкоджень зазнали декілька будівель, поранено мирну людину.
Фото - Олега Синєгубова
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