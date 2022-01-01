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Росія обстріляла Миколаїв та Харківщину

Росія обстріляла Миколаїв та Харківщину
Окупанти вночі проти 14 серпня обстріляли ракетами Харківську область, внаслідок цього постраждали три людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01:00 росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан – легкий. Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на територію об’єкта критичної інфраструктури”, – повідомив він.

Синєгубов також додав, що вночі ударів по Харкову не було.

Окрім того, 13 серпня російська армія атакувала портову інфраструктуру Миколаєва. Окупанти випустили три реактивні снаряди з систем залпового вогню “Ураган”. На щастя, обійшлося без людських втрат.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За годину після цього росіяни випустили шість реактивних снарядів зі “смерчів” по житлових кварталах і промислових обʼєктах Миколаєва. Пошкоджень зазнали декілька будівель, поранено мирну людину.

Фото - Олега Синєгубова

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Теги: Харуівщина, Миколаїв, обстріл
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