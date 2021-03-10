Минулої доби рятувальники Луцька 13 разів виїжджали відкачувати воду із затоплених підвалів і територій

Минулої доби рятувальники Луцька 13 разів виїжджали відкачувати воду із затоплених підвалів і територій
Минулої доби підрозділи служби 101 міста Луцька 13 разів залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з відкачуванням води з підтоплених прибудинкових територій і підвалів споруд різного призначення.

Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.

Інформують, що до робіт залучали пожежні автоцистерни та мотопомпи - всього 13 одиниць техніки.

Зауважимо, що протягом двох днів (12 і 13 серпня) у Луцьку були сильні дощі. Вони спричинили підтоплення доріг, підвалів та інших територій.

Минулої доби рятувальники Луцька 13 разів виїжджали відкачувати воду із затоплених підвалів і територій

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Теги: підтоплення, рятувальники
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