Минулої доби рятувальники Луцька 13 разів виїжджали відкачувати воду із затоплених підвалів і територій





Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.



Інформують, що до робіт залучали пожежні автоцистерни та мотопомпи - всього 13 одиниць техніки.



Зауважимо, що протягом двох днів (12 і 13 серпня) у Луцьку були сильні дощі. Вони спричинили підтоплення доріг, підвалів та інших територій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби підрозділи служби 101 міста Луцька 13 разів залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з відкачуванням води з підтоплених прибудинкових територій і підвалів споруд різного призначення.Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.Інформують, що до робіт залучали пожежні автоцистерни та мотопомпи - всього 13 одиниць техніки.Зауважимо, що протягом двох днів (12 і 13 серпня) у Луцьку були сильні дощі. Вони спричинили підтоплення доріг, підвалів та інших територій.

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