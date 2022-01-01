В уряді розповіли, наскільки готові до найскладнішого опалювального сезону





Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише



За його словами, ця дата орієнтовна, адже все залежатиме від погодних умов. Міністр запевняє, що Україна на 70% готова до нового опалювального сезону.



"Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", – сказав він.



Чернишов додав, що наразі Україна накопичує природний газ, щоб впевнено проходити найскладніший в історії опалювальний сезон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старт опалювального сезону в Україні заплановано на 15 жовтня.Про це розповів міністр розвитку громад та територійв ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише ТСН. За його словами, ця дата орієнтовна, адже все залежатиме від погодних умов. Міністр запевняє, що Україна на 70% готова до нового опалювального сезону."Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", – сказав він.Чернишов додав, що наразі Україна накопичує природний газ, щоб впевнено проходити найскладніший в історії опалювальний сезон.

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