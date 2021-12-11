«Не можу з них брати гроші»: водій маршрутки з Волині безкоштовно возить військових. ВІДЕО

Дмитро Адамчук – водій з тридцятирічним стажем. Їздить за маршрутом Луцьк - "Шацькі озера". Від початку повномасштабної війни керманич безплатно возить військових.



На автостанції чоловіка усі називають "Борода", бо з нею водій ходить вже багато років.



"Видно, що в них дійсно руки обстріляні, як то говорять. І я так подивився. Ну не можу я взяти з них гроші. Ці гроші хай ідуть їм на користь, на здоров'я, на їхні сім'ї. Я вважаю, що це моя допомога нашим військовим. Чим можемо, тим поможемо", – говорить чоловік.



Один із тих, хто в дорозі познайомився з "Бородою" – військовослужбовець 100-ї бригади ТРО Волині Сергій Хомінський. Каже: вже двічі їхав з Луцька до Шацька. Шофер платити за проїзд заборонив.



"Водій мене помітив і на всю платформу буквально заволав! Каже: чоловіче, ти куди? Ти що забув, що я з військових гроші не беру? Я намагався протестувати, але він знову був невблаганним. Цього разу в салоні було троє військових і він з усіх них не взяв гроші", – говорить Сергій Хомінський.



Дмитро Адамчук розповів: благодійні поїздки для військовослужбовців обговорив також із перевізником. Той виявився не проти.



Після численних спільних поїздок декілька військових домовилися із Дмитром Іллічем зустрітися не за кермом. Водій зустріч погодив і пообіцяв військовим, як повернуться з перемогою України збрити свою бороду, яку носить 27 років.



Згідно з законом учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд, – розповіла заступниця начальника відділу транспорту та пасажирських перевезень обласної військово-цивільної адміністрації Алла Ганіч. Але, з її слів, на практиці везти військового за гроші чи без вирішує перевізник, бо держава цих грошей не компенсує. Витрати за перевезення пільгових категорій населення лягають на органи місцевого самоврядування, або ж на перевізників.



Водій Дмитро Адамчук зазначив, що благодійні поїздки для військових погодив з перевізником. Той – не проти допомоги бійцям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! – водій з тридцятирічним стажем. Їздить за маршрутом Луцьк - "Шацькі озера". Від початку повномасштабної війни керманич безплатно возить військових.На автостанції чоловіка усі називають "Борода", бо з нею водій ходить вже багато років. Суспільному водій розповів, що безплатно почав возити військових, бо звернув увагу на їхні руки."Видно, що в них дійсно руки обстріляні, як то говорять. І я так подивився. Ну не можу я взяти з них гроші. Ці гроші хай ідуть їм на користь, на здоров'я, на їхні сім'ї. Я вважаю, що це моя допомога нашим військовим. Чим можемо, тим поможемо", – говорить чоловік.Один із тих, хто в дорозі познайомився з "Бородою" – військовослужбовець 100-ї бригади ТРО Волині Сергій Хомінський. Каже: вже двічі їхав з Луцька до Шацька. Шофер платити за проїзд заборонив."Водій мене помітив і на всю платформу буквально заволав! Каже: чоловіче, ти куди? Ти що забув, що я з військових гроші не беру? Я намагався протестувати, але він знову був невблаганним. Цього разу в салоні було троє військових і він з усіх них не взяв гроші", – говорить Сергій Хомінський.Дмитро Адамчук розповів: благодійні поїздки для військовослужбовців обговорив також із перевізником. Той виявився не проти.Після численних спільних поїздок декілька військових домовилися із Дмитром Іллічем зустрітися не за кермом. Водій зустріч погодив і пообіцяв військовим, як повернуться з перемогою України збрити свою бороду, яку носить 27 років.Згідно з законом учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд, – розповіла заступниця начальника відділу транспорту та пасажирських перевезень обласної військово-цивільної адміністрації Алла Ганіч. Але, з її слів, на практиці везти військового за гроші чи без вирішує перевізник, бо держава цих грошей не компенсує. Витрати за перевезення пільгових категорій населення лягають на органи місцевого самоврядування, або ж на перевізників.Водій Дмитро Адамчук зазначив, що благодійні поїздки для військових погодив з перевізником. Той – не проти допомоги бійцям.

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