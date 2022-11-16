10 тисяч доларів – за виїзд за кордон: на Волині судять трьох чоловіків, які переправляли ухилянтів

10 000 доларів США за переправлення військовозобов'язаних за кордон – на Волині судять членів злочинної групи.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома громадянами в складі організованої групи організації складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.За даними слідства, організатор групи, 49-річний житель Києва, упродовж травня 2022 - січня 2023 року підшуковував військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли вирішити питання з виїздом за межі України.Один зі спільників, лікар територіального медичного об'єднання, підробляв документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.Третій член злочинної групи, 41-річний житель Ковеля, здійснював супровід клієнтів та перевозив ухилянтів за кордон.Свої послуги члени злочинної групи оцінювали в 10 тисяч доларів США.Усього вони встигли переправити у Євросоюз чотирьох чоловіків.Під час переправлення п'ятого, 12 січня 2023 року, їх затримали.У ході санкціонованих обшуків в оселях затриманих вилучено готівкові кошти – майже 29 тисяч доларів США, 2500 євро, понад 100 000 гривень, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони.