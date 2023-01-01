Загинув під час штурму на Харківщині: «На щиті» додому повертається Герой з Волині Валерій Попов
Сьогодні, 13:40
У жорстокій війні з російським агресором загинув воїн Попов Валерій Михайлович, 08. 02. 1977 року народження, житель селища Колки.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"Валерій загинув 26.10.2022 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родину новітнього Героя. Пам'ять про Валерія вічно житиме в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
В громаді оголошено дні жалоби.
Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде в пʼятницю, 4 серпня, орієнтовно о 11:00 годині прямуватиме від початку Колок до рідної домівки воїна по вулиці Захисників України.
Повідомляють, що чин прощання з героєм розпочнеться орієнтовно о 12:00 -13:00 год.
Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Хрестовоздвиженському храмі селища Колки.
Поховання воїна звершуватиметься на старому кладовищі.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колківській громаді.
"Валерій загинув 26.10.2022 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родину новітнього Героя. Пам'ять про Валерія вічно житиме в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
В громаді оголошено дні жалоби.
Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде в пʼятницю, 4 серпня, орієнтовно о 11:00 годині прямуватиме від початку Колок до рідної домівки воїна по вулиці Захисників України.
Повідомляють, що чин прощання з героєм розпочнеться орієнтовно о 12:00 -13:00 год.
Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Хрестовоздвиженському храмі селища Колки.
Поховання воїна звершуватиметься на старому кладовищі.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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