Загинув під час штурму на Харківщині: «На щиті» додому повертається Герой з Волині Валерій Попов

Попов Валерій Михайлович, 08. 02. 1977 року народження, житель селища Колки.



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"Валерій загинув 26.10.2022 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родину новітнього Героя. Пам'ять про Валерія вічно житиме в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



В громаді оголошено дні жалоби.



Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде в пʼятницю, 4 серпня, орієнтовно о 11:00 годині прямуватиме від початку Колок до рідної домівки воїна по вулиці Захисників України.



Повідомляють, що чин прощання з героєм розпочнеться орієнтовно о 12:00 -13:00 год.



Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Хрестовоздвиженському храмі селища Колки.



Поховання воїна звершуватиметься на старому кладовищі.



"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жорстокій війні з російським агресором загинув воїн, 08. 02. 1977 року народження, житель селища Колки.Про це повідомили у Колківській громаді."Валерій загинув 26.10.2022 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родину новітнього Героя. Пам'ять про Валерія вічно житиме в наших серцях", - йдеться в повідомленні.В громаді оголошено дні жалоби.Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде в пʼятницю, 4 серпня, орієнтовно о 11:00 годині прямуватиме від початку Колок до рідної домівки воїна по вулиці Захисників України.Повідомляють, що чин прощання з героєм розпочнеться орієнтовно о 12:00 -13:00 год.Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Хрестовоздвиженському храмі селища Колки.Поховання воїна звершуватиметься на старому кладовищі."Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.

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