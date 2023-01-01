Загинув під час штурму на Харківщині: «На щиті» додому повертається Герой з Волині Валерій Попов

Загинув під час штурму на Харківщині: «На щиті» додому повертається Герой з Волині Валерій Попов
У жорстокій війні з російським агресором загинув воїн Попов Валерій Михайлович, 08. 02. 1977 року народження, житель селища Колки.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Валерій загинув 26.10.2022 року під час штурму, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родину новітнього Героя. Пам'ять про Валерія вічно житиме в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

В громаді оголошено дні жалоби.

Зазначається, що траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде в пʼятницю, 4 серпня, орієнтовно о 11:00 годині прямуватиме від початку Колок до рідної домівки воїна по вулиці Захисників України.

Повідомляють, що чин прощання з героєм розпочнеться орієнтовно о 12:00 -13:00 год.

Заупокійне богослужіння проходитиме в Свято-Хрестовоздвиженському храмі селища Колки.

Поховання воїна звершуватиметься на старому кладовищі.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу Героя, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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