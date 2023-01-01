Завтра, 3 серпня, Луцька громада прощатиметься з Героєм Миколою Гайдаєм
Сьогодні, 15:45
У четвер, 3 серпня, о 12-й годині у храмі св. Івана Богуслова у селі Сьомаки відбудеться прощання з Гайдаєм Миколою Васильовичем.
Про це повідомили у Луцькраді.
Військовослужбовець 19.12.1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини — командира механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Сержант Микола Гайдай загинув 26.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це повідомили у Луцькраді.
Військовослужбовець 19.12.1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини — командира механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Сержант Микола Гайдай загинув 26.07.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!
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