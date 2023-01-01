Завтра, 3 серпня, Луцька громада прощатиметься з Героєм Миколою Гайдаєм

Гайдаєм Миколою Васильовичем.



Про це повідомили у



Військовослужбовець 19.12.1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини — командира механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.



Сержант



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

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