Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті»

Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті»
16.08.2023 орієнтовно об 11:00 до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «НА ЩИТІ». На Батьківщину для вічного спочинку повернуть тіла полеглих Героїв ОЗРП «Любарт» – Вадима «Аркана» Бельського та Руслана «Бєлого» Карпюка.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Зустрінуть полеглих захисників о 10:30 при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil».

В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» – пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Закликають гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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Теги: «На щиті», загиблі, Луцьк
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