Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті»
15 серпень, 23:18
16.08.2023 орієнтовно об 11:00 до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «НА ЩИТІ». На Батьківщину для вічного спочинку повернуть тіла полеглих Героїв ОЗРП «Любарт» – Вадима «Аркана» Бельського та Руслана «Бєлого» Карпюка.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Зустрінуть полеглих захисників о 10:30 при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil».
В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» – пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Закликають гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Зустрінуть полеглих захисників о 10:30 при в'їзді до Луцька у с.Піддубці на АЗС «King Oil».
В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» – пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Закликають гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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