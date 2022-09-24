Волиняни у складі збірної поїдуть на Чемпіонат світу з легкої атлетики

Волиняни у складі збірної поїдуть на Чемпіонат світу з легкої атлетики
Наприкінці серпня в Будапешті відбудеться чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики. Україну представлятимуть 29 спортсменів. Серед них від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів.

Про це повідомляють на сайті ВНУ імені Лесі Українки.

"Серед членів збірної честь України захищатимуть Ірина Климець – аспірантка та троє випускників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я: Іван Банзерук, Василина Сидорчук та Олена Собчук. Спортсмени виступатимуть у трьох дисциплінах.

Нагадаємо, що Ірина Климець – легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.

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Теги: Волинь, спорт, легка атлетика, чемпіонат світу
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