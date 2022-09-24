Волиняни у складі збірної поїдуть на Чемпіонат світу з легкої атлетики





Про це повідомляють на сайті ВНУ імені Лесі Українки.



"Серед членів збірної честь України захищатимуть Ірина Климець – аспірантка та троє випускників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я: Іван Банзерук, Василина Сидорчук та Олена Собчук. Спортсмени виступатимуть у трьох дисциплінах.



Нагадаємо, що Ірина Климець – легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці серпня в Будапешті відбудеться чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики. Україну представлятимуть 29 спортсменів. Серед них від Волині на світові змагання поїдуть четверо легкоатлетів.Про це повідомляють на сайті ВНУ імені Лесі Українки."Серед членів збірної честь України захищатимуть– аспірантка та троє випускників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я:та. Спортсмени виступатимуть у трьох дисциплінах.Нагадаємо, що Ірина Климець – легкоатлетка, метальниця молота, учасниця двох Олімпійських Ігор, фіналістка чемпіонату світу, рекордсменка України за найкращим показником дальності метання молота.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію