Норвегія надасть Україні системи для бортьби з БПЛА

Уряд Норвегії в межах військової допомоги передасть Україні антидронові системи CORTEX Typhon, які підвищать рівень ефективності Повітряних сил України у боротьбі з ворожими БПЛА.Сучасні установки виробляє компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала спільну угоду з Великою Британією про поставки для нашої країни, - пише OBOZREVATEL.Про це повідомили на сайті норвезького керівництва. Вартість угоди становить 56 мільйонів фунтів стерлінгів або близько 750 млн крон."Це значно посилить потенціал української армії у протистоянні бойовим безпілотникам та допоможе їм захистити цивільне населення та інфраструктуру", – підкреслив директор Kongsberg Ерік Лі.– одна з останніх розроблених систем із боротьби з дронами. Вона складається з програмних та апаратних рішень компанії Teledyne Flir (прицільні засоби) та норвезької оборонної компанії Kongsberg (йдеться про дистанційно керований модуль з кулеметом 12,7 мм) і бронетехніки, на яку встановлюється все вищезгадане обладнання. У варіанті для України це будуть бронемашини Dingo 2.За даними розробників, система обстрілює ворожі безпілотники з кулемета або ж "виводить БПЛА з ладу в інший спосіб".