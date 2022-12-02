У Луцьку прогриміли вибухи

У Луцьку прогриміли вибухи
15 серпня вранці, близько 5-ї години, у Луцьку прогриміли вибухи.

Вибухів у місті було кілька.

Закликаємо не публікувати фото та відео. Офіційного коментаря станом на 05:25 15 серпня від Волинської обласної військової адміністрації поки немає.

Відомо також про вибухи у сусідній Львівщині.

Зауважимо, що повітряну тривогу на Волині оголосили о 4 ранку. Вона досі триває.

Перебувайте в укриттях!

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Теги: вибухи, Луцьк
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