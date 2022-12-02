У Луцьку прогриміли вибухи
Сьогодні, 05:25
15 серпня вранці, близько 5-ї години, у Луцьку прогриміли вибухи.
Вибухів у місті було кілька.
Закликаємо не публікувати фото та відео. Офіційного коментаря станом на 05:25 15 серпня від Волинської обласної військової адміністрації поки немає.
Відомо також про вибухи у сусідній Львівщині.
Зауважимо, що повітряну тривогу на Волині оголосили о 4 ранку. Вона досі триває.
Перебувайте в укриттях!
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Вибухів у місті було кілька.
Закликаємо не публікувати фото та відео. Офіційного коментаря станом на 05:25 15 серпня від Волинської обласної військової адміністрації поки немає.
Відомо також про вибухи у сусідній Львівщині.
Зауважимо, що повітряну тривогу на Волині оголосили о 4 ранку. Вона досі триває.
Перебувайте в укриттях!
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